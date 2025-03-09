«Спасибо за поздравление. Первые секунды потрясающие, но потом улетучилось. Задача забить всегда есть, но главное, чтобы команда победила», — заявил Дзюба «Матч ТВ».
36-летний нападающий отличился в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», забив свой 234-й мяч в карьере. Этот результат позволил ему обойти Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
В текущем сезоне Дзюба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 36-летнего форварда составляет 1,8 миллионов евро.
Дзюба — о рекорде: первые секунды — потрясающие, но затем эмоции улетучились
Форвард «Акрона» Артем Дзюба признался, что испытал невероятные эмоции сразу после рекордного гола, но вскоре они угасли.
Фото: ФК "Акрон"