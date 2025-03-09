Непомнящий: по-моему, Дзюбе до 50 лет в нашем чемпионате можно играть

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал Rusfootball.info победу "Акрона" над "Крыльями Советов" и рекорд Артема Дзюбы по забитым мячам.

Фото: ФК "Акрон"

— Можно поздравить Артема и желать ему продолжать играть, пока ноги носят. По-моему, ему до 50 лет в нашем чемпионате можно играть. Шутка, конечно, шутка. Но все сейчас с нетерпением ждали его рекорда, и это случилось. И он очень полезно играет. Он важная фигура для команды.



Ну а "Акрон" набрал 25 очков и в первый сезон обезопасил себя от вылета. Стабильно играет команда.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info