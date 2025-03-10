Маркиньос - о судействе в матче с "Рубином": никогда такого не видел

"Никогда такого не видел в своей жизни. Не знаю, но как будто там был огромный офсайд! (речь идёт о втором голе "Рубина" — прим. ред.). Я не могу в это поверить — это же был офсайд. Мне кажется, надо было дольше смотреть момент. Пытаюсь понять, что произошло. Команда играла отлично, но нам надо во многом прибавлять и улучшать вещи", - приводит слова Маркиньоса "Чемпионат".
Московский "Спартак" 9 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде встречался с казанским "Рубином" и потерпел поражение со счётом 1:2. В составе хозяев дубль оформил албанский нападающий Мирлинд Даку (7 и 28 мин.), а у гостей единственный гол с пенальти забил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко (42 мин.).
После этого матча у "Спартака" в активе осталось 40 очков, с которыми команда в турнирной таблице располагается на третьем месте, а "Рубин" набрал 29 очков и продолжил занимать восьмую строчку.