«Албанец — конечно, большой мастер. Я вот на него смотрю и не понимаю, почему он не играет в топовом российском клубе? Почему его не подписал «Спартак», а сделал ставку на Ливая Гарсию? Пока у меня ответа нет. Разве новичка красно-белых можно сравнить с нападающим «Рубина»?
У Даку же сумасшедшая реализация! Она и решила исход встречи. Это игрок уровня Кордобы. Точно не слабее», — цитирует Орлова «СЭ».
В текущем сезоне Даку провел 21 матч за «Рубин» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 7 миллионов евро.
Даку делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги с Алексеем Батраковым, имея на своем счету по 11 голов.
Прошедшей зимой «Спартак» установил новый рекорд по самому дорогому трансферу в истории клуба, подписав нападающего из Тринидада и Тобаго Ливай Гарсию. Сумма сделки составила 18,7 миллионов евро.
Орлов: почему "Спартак" не подписал Даку , а сделал ставку на Ливай Гарсию? У албанца сумасшедшая реализация
Комментатор Геннадий Орлов считает, что игрок «Рубина» Мирлин Даку превосходит новичка «Спартака» Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Рубин"