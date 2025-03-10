"Зенит" просто пытается перенести на любую почву, чтобы оправдать Вендела, чтобы с него сняли красную карточку. Это Россия! Здесь возможно все! Здесь правила могут поменять за три тура до конца чемпионата! Вы как будто из космоса упали. Я понимаю, почему "Зенит" сейчас пытается из мухи раздуть слона и некрасиво себя ведет. Я понимаю их нервозность. Игра со "Спартаком" их с ума сводит!", — приводит слова Гурцкая Sport24 со ссылкой на канал "Это футбол, брат!"
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" получил прямую красную карточку за показ в сторону зрителей, находящихся на трибунах стадиона в Воронеже, неприличного жеста.
Позже в футбольном клубе из Санкт-Петербурга сообщили, что болельщики воронежской команды совершали провокации: использовали расистские оскорбления в отношении легионеров "Зенита". Теперь сине-бело-голубые собираются подать в КДК РФС заявление с просьбой отменить удаление.
Гурцкая - об отмене удаления Вендела: это Россия! Здесь возможно все! Игра со "Спартаком" с ума сводит "Зенит"
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая прокомментировал скандальную ситуацию, которая сейчас случилась вокруг полузащитника петербургского "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"