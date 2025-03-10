"На 63-й минуте Левников ошибочно показал Дуарте первую жёлтую. Даку включил актёрские навыки и дорисовал. Но абсолютно правильно Левников поступил в следующем эпизоде: не стал разбираться, кто кого толкал и хватал, и показал Дуарте и Даку по второй жёлтой. Расстраивает только, что первая карточка оказалась никакой. Если бы её не было, не думаю, что Левников удалил бы одного Даку", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Казанский "Рубин" и московский "Спартак" встречались друг с другом 9 марта на стадионе "Ак Барс Арена" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.
С 75-й минуте команды играли в формате "десять на десять", так как вторые желтые карточки получили форвард "Рубина" Мирлинд Даку и защитник "Спартака" Алексис Дуарте.
Арбитр Федотов: Левников ошибся, показав Дуарте первую жёлтую карточку
Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"