"Солари и Гарсия - отличные игроки! Они пришли в "Спартак", чтобы помочь нам. Надеюсь, они продолжат в том же духе, будут забивать и помогут нашей команде", - приводит слова Маркиньоса "Чемпионат"
Аргентинский вингер Пабло Солари перебрался в московский "Спартак" из клуба "Ривер Плейт" в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. Нападающий Ливай Гарсия был приобретён у греческого АЕКа за 18.7 миллионов евро. Оба футболиста приняли участие в двух стартовых матчах весенней части сезона, проведя на поле по 62 минуты. Солари отметился забитым голом в 19-м туре РПЛ с "Оренбургом" (2:0).
Маркиньос: Солари и Гарсия - отличные игроки! Они пришли в "Спартак", чтобы помочь нам
Вингер "Спартака" Маркиньос поделился ожиданиями от выступления новичков красно-белых Пабло Солари и Ливая Гарсии.
Фото: официальный сайт "Спартака"