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Радимов: пока Денисов в "Спартаке", "Зениту" и "Краснодару" не о чем беспокоиться

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказал свое мнение о матче «Спартак» — «Рубин», в котором москвичи потерпели поражение со счетом 1:2.
Фото: ФК "Спартак"
«Фантастический матч, очень хороший на самом деле. И то, что «Спартак» проиграл, ничего страшного. Качество игры команды было хорошим. Но «Рубин» знал, что будет делать. Даку, конечно, фантастический мастер. Но я скажу такую вещь, что Станкович точно ошибся с составом. До тех пор, пока Денисов будет играть в стартовом составе «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться — за золотые медали будут вести борьбу только они», — заявил Радимов «РБ Спорт».

Денисов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах Российской Премьер-лиги и 7 матчах Кубка России, не забив ни одного гола. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего защитника составляет 4,5 миллионов евро.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 20 туров, набрав 40 баллов. Отставание от лидеров чемпионата составляет 3 очка.

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