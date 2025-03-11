«Даку в «Спартаке»? Он хорош, да, но не факт, что он заиграл бы там. В футболе тебе гарантий никто не дает. В «Рубине» ему комфортно, на него играет вся команда. В «Спартаке» ему было бы сложнее. Но Даку 100 процентов готовый игрок для топ-клуба, летом на него будет спрос», — цитирует Андреева «РБ Спорт».
В текущем сезоне Даку провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. В гонке бомбардиров он делит второе место с Алексеем Батраковым, имея в активе по 11 забитых мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 7 миллионов евро. В «Рубин» Даку перешёл летом 2023 года из хорватского клуба «Осиек» за 1,2 миллиона евро.
Андреев: не факт, что Даку заиграл бы в "Спартаке"
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о выступлении нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (2:1).
Фото: ФК "Рубин"