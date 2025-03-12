Бухаров: буду болеть за "Спартак", но чемпионство выиграет "Зенит"

"Я рад, что в чемпионате России троевластие, увлекательная борьба."Краснодар", "Спартак", "Зенит". Буду болеть за "Спартак"! Хочу, чтобы москвичи составили конкуренцию, но думаю, что чемпионство выиграет "Зенит". Я переживаю и болею за Сергея Богдановича Семака", - приводит слова Бухарова Metaratings.
После 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе имеется 43 очка. По дополнительным показателям "быкам" уступает действующий чемпион страны, петербургский "Зенит". Тройку промежуточных лидеров замыкает московский "Спартак", который за 20 матчей набрал 40 очков.