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Бухаров: буду болеть за "Спартак", но чемпионство выиграет "Зенит"

Бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Александр Бухаров поделился своим мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"
"Я рад, что в чемпионате России троевластие, увлекательная борьба."Краснодар", "Спартак", "Зенит". Буду болеть за "Спартак"! Хочу, чтобы москвичи составили конкуренцию, но думаю, что чемпионство выиграет "Зенит". Я переживаю и болею за Сергея Богдановича Семака", - приводит слова Бухарова Metaratings.

После 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе имеется 43 очка. По дополнительным показателям "быкам" уступает действующий чемпион страны, петербургский "Зенит". Тройку промежуточных лидеров замыкает московский "Спартак", который за 20 матчей набрал 40 очков.

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