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Орлов: потенциал игроков у "Зенита" выше, чем у "Спартака"

Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением насчет того, что полузащитник "Зенита" Вендел не сможет принять участие в матче 21-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Потенциал игроков сегодня у "Зенита" выше, чем у "Спартака" и "Краснодара". Есть из кого выбирать. Задача тренеров — подвести их к игре в оптимальной физической форме, чтобы свежими были и лёгкими. И хорошо настроить. Хотя на такую встречу настраивать никого не надо", — приводит слова Орлова "Чемпионат".

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоится в воскресенье, 16 марта, в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

В игре не примет участие полузащитник сине-бело-голубых Вендел, который в прошлом туре был удален за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского "Факела" и, тем самым, получил 2-матчевую дисквалификацию.

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