"Дзюбу вызвали, потому что он хорошо играет. Если Карпин поставит нападающего в старт сразу, а он его для этого и вызывал в сборную, то Артём может побить рекорд. Карпин дает возможность человеку войти в историю. В перспективе сборной России Дзюба не нужен, игр официальных нет", - цитирует Гладилина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро.
В марте национальная команда России примет на своем поле сборные Гренады и Замбии. На данный момент на счету Артема Дзюбы 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество забитых голов у Александра Кержакова, который завершил карьеру профессионального футболиста. Оба игрока являются рекордсменами по данному показателю.
Гладилин: Карпин дает возможность Дзюбе войти в историю
Российский тренер Валерий Гладилин высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: РФС