"Не скажу, чтобы переговоры были долгими. У Матвея был действующий контракт, и не было спешки ни у кого. Мы в очень дружелюбном формате обсуждали новое соглашение. Почему по схеме "2+2"? Клубом была предложена версия контракта, которую мы поддержали. Считаем, что фактически с теми условиями, которые есть внутри, контракт равен четырехлетнему", - приводит слова Бердышева "СЭ".
14 марта пресс-служба московского ЦСКА сообщила о продлении контракта по схеме "2+2" с 20-летним центральным защитником "армейской" команды и воспитанником клубной академии Матвеем Лукиным.
В текущем сезоне Лукин 14 раз появлялся на поле в официальных матчах (7 раз - в РПЛ и 7 раз - в Кубке России), в которых забил в ворота соперников 2 гола и получил 1 желтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt на данный момент оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,2 миллион евро.
Агент Лукина рассказал о продлении контракта с ЦСКА
Тимофей Бердышев, агент защитника ЦСКА Матвея Лукина, высказался о продлении соглашения своего клиента с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА