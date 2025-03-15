"Сейчас в адрес Алексея прилетает, что он снизил качество игры. На самом деле, ни грамма он не снизил. Он очень прилично играет в этой части сезона, просто вся его игра растворяется в интересах команды. В связи с отсутствием Карпукаса и Баринова, которые цементируют центральную зону в обороне в "Локомотива", Батраков просто вынужден играть не в свою игру", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Сегодня, 15-го марта, "железнодорожники" примут на своем поле московское "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России.
Непомнящий: игра Батракова растворяется в интересах команды
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"