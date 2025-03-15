Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Химки
14:30
АхматНе начат
Динамо Мх
17:00
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Шинник
16:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
18:00
Вест ХэмНе начат
Ипсвич
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Саутгемптон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Сити
18:00
БрайтонНе начат
Борнмут
20:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
16:00
СельтаНе начат
Мальорка
18:15
ЭспаньолНе начат
Вильярреал
20:30
Реал МадридНе начат
Жирона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
17:00
ВеронаНе начат
Монца
17:00
ПармаНе начат
Милан
20:00
КомоНе начат
Торино
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Майнц
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВольфсбургНе начат
Вердер
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
19:00
ЛилльНе начат
Анже
21:00
МонакоНе начат
Ланс
23:05
РеннНе начат

Непомнящий: игра Батракова растворяется в интересах команды

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас в адрес Алексея прилетает, что он снизил качество игры. На самом деле, ни грамма он не снизил. Он очень прилично играет в этой части сезона, просто вся его игра растворяется в интересах команды. В связи с отсутствием Карпукаса и Баринова, которые цементируют центральную зону в обороне в "Локомотива", Батраков просто вынужден играть не в свою игру", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Сегодня, 15-го марта, "железнодорожники" примут на своем поле московское "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится