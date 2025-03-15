"Зенит" хорош в обороне, "Спартак" хорош в атаке. Но красно-белые не захотят рисковать, потому что будут бояться нарваться на быстрых игроков "Зенита". Если голы и будут, то их окажется немного", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
В воскресенье, 16-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.
После 20-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Команда Сергея Семака занимает второе место с 43-мя очками в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Аршавин: "Спартак" не захочет рисковать в матче с "Зенитом"
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"