Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
13:00
ЦСКАНе начат
Рубин
15:15
Нижний НовгородНе начат
Ростов
17:00
КраснодарНе начат
Спартак
19:45
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
СочиЗавершен
Урал
14:00
ЧерноморецНе начат
Тюмень
15:00
БалтикаНе начат
Ротор
15:00
СоколНе начат
Родина
19:30
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
16:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
16:30
ТоттенхэмНе начат
Лестер
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
16:00
БетисНе начат
Севилья
18:15
АтлетикНе начат
Райо Вальекано
20:30
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
ХетафеНе начат
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
14:30
НаполиНе начат
Болонья
17:00
ЛациоНе начат
Рома
18:00
КальяриНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
19:30
ХольштайнНе начат
Штутгарт
21:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
17:00
ГаврНе начат
Брест
19:15
РеймсНе начат
Страсбург
19:15
ТулузаНе начат
Монпелье
19:15
Сент-ЭтьенНе начат
ПСЖ
22:45
МарсельНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
19:30
НьюкаслНе начат

Широков - о дисквалификации Вендела: мне за такое давали 3 матча. Видимо, смягчили

Экс-хавбек "Зенита" Роман Широков прокомментировал удаление полузащитника петербуржцев Вендела в 20-м туре РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
"Насколько справедлива дисквалификация Вендела? По-моему, мне давали за примерно такое же три матча дисквалификации. Видимо, смягчили. Все согласно букве закона", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать за оскорбительный жест в адрес трибун полузащитника "Зенита" Вендела. Инцидент произошел на стадионе "Факел" в Воронеже в матче 20-го тура чемпионата России. Таким образом бразилец не примет участия в игре против московского "Спартака", которая пройдет сегодня, 16 марта, и начнется в 19:45 по столичному времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится