"Насколько справедлива дисквалификация Вендела? По-моему, мне давали за примерно такое же три матча дисквалификации. Видимо, смягчили. Все согласно букве закона", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать за оскорбительный жест в адрес трибун полузащитника "Зенита" Вендела. Инцидент произошел на стадионе "Факел" в Воронеже в матче 20-го тура чемпионата России. Таким образом бразилец не примет участия в игре против московского "Спартака", которая пройдет сегодня, 16 марта, и начнется в 19:45 по столичному времени.
Широков - о дисквалификации Вендела: мне за такое давали 3 матча. Видимо, смягчили
Экс-хавбек "Зенита" Роман Широков прокомментировал удаление полузащитника петербуржцев Вендела в 20-м туре РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"