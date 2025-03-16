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Нападающий "Химок" Мирзов: мы будем делать все, чтобы не попасть в зону стыковых матчей

Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Химки"
"Мы сможем быть довольны тем результатом, когда будем обыгрывать всех своих конкурентов. Нам скоро играть с "Пари НН", махачкалинским "Динамо" и "Крыльями Советов". Там и будем смотреть что и как. Но, конечно, не хотелось бы быть в зоне стыков, мы будем делать всё для того, чтобы в них не попасть", - цитирует Мирзова "Чемпионат".

Вчера, 15-го марта, подмосковные "Химки" на своем поле сыграли вничью с грозненским "Ахматом" 1:1 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После 21-го сыгранного тура команда Франка Артиги располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками.

В 22-м туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет с "Пари НН", который занимает 13-е место в таблице с 19-ю очками в своем активе. Ранее сообщалось, что у подмосковных "Химок" есть проблемы с выплатой зарплат футболистам и персоналу команды.

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