«Смотрели ли мы за большими покупками «Спартака» и «Зенита»? Никак не смотрели, мы следим за своими возможностями. Сегодня мы должны обеспечить развитие российских молодых футболистов, мы об этом говорили 2,5 года назад. Определили стратегический курс, следуем ему. Желание тренера — видеть у себя различных игроков. Михаил Михайлович правильно понимает стратегию развития, мы единомышленники. Работаем вместе», — заявил Нагорных «СЭ».
В состав сборной России для участия в товарищеских матчах с командами Замбии и Гренады были включены три игрока московского «Локомотива»: защитник Александр Сильянов, полузащитники Алексей Батраков и Сергей Пиняев.
Среди топ-10 лучших игроков «Локомотива» по количеству проведенных минут на поле в текущем сезоне девять представителей России. Наибольшее количество игрового времени на поле получил Максим Ненахов, за ним следует Алексей Батраков, а замыкает тройку лидеров капитан команды Дмитрий Баринов.
Нагорных — о трансферах "Локомотива": наш приоритет — развитие российских молодых игроков
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал отсутствие крупных покупок в зимнее трансферное окно, в отличие от конкурентов, таких как «Спартак» и «Зенит».
Фото: ФК "Локомотив"