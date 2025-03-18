"Потому что были другие футболисты, которых мы хотели посмотреть. Например, Кисляк. Вызывать их обоих на эти матчи не было никакого смысла. Пусть продолжает работать, как это бывает с другими футболистами, которые рано или поздно попадают в сборную. Когда будет возможность, мы его вызовем", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
17 марта в подмосковном Новогорске стартовал очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. Для участия в этом сборе был вызван 31 футболист, но в этот список не вошёл полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров. На данный момент 24-летний футболист ещё ни разу не принимал участие в матчах в составе российской сборной.
В текущем сезоне Умяров в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 1 гол и получил 8 желтых карточек.
Карпин объяснил, почему в сборную России не вызван Умяров
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в сборную России не вызван полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров.
Фото: ФК "Спартак"