"Больше всего меня в этом матче убивает поле в Химках. На других стадионах в Москве газон почти идеальный. Там в Химках какая-то другая погода что ли? Я не понимаю. Это же Премьер-лига. Должны быть какие-то критерии. "Химки" с таким газоном и пустыми трибунами пусть лучше вылетят, и зайдет какая-нибудь "Балтика", где люди ходят, где нормальный газон", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Подмосковные "Химки" и грозненский "Ахмат" встречались друг с другом 15 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1 (полузащитник гостей Даниил Зорин сначала забил гол в ворота соперников, а затем отправил мяч в ворота своей команды).
После этого матча у "Химок" в активе стало 20 очков, с которыми команда сейчас в турнирной таблице находится на одиннадцатой строчке, а "Ахмат", в свою очередь, набрал 18 очков и расположился на четырнадцатом месте.
"Должны быть критерии". Радимов пожелал "Химкам" вылета в Первую лигу
Бывший игрок сборной Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ между подмосковными "Химками" и грозненским "Ахматом".
Фото: ФК "Химки"