"В победе "Спартака" над "Зенитом" нет ничего удивительного. "Спартак" был лучше, особенно в первом тайме. В первой половине он полностью переиграл "Зенит". Зенитовцы вышли на первый тайм как пижоны. Они думали, что они лучшие и всё умеют. Практика показала, что это не так. На поле были одни имена футболистов "Зенита", самих игроков на поле не было", – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" встретились друг с другом 16 марта на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой столичного клуба со счётом 2:1.
Счёт в матче на 45+2 минуте открыл люксембургский полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс. Бразильский нападающий "Зенита" Луис Энрике сумел восстановить равновесие в счёте на 83 минуте. Но на 90 минуте Мартинс оформил дубль и, тем самым, принес красно-белым первую победу над петербуржцами в РПЛ с ноября 2017 года.
Благодаря этой победе "Спартак" набрал 43 очка и, обойдя в турнирной таблице "Зенит", поднялся на второе место.
Канчельскис: игроки "Зенита" вышли на матч со "Спартаком" как пижоны
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу "Спартака" в матче 21-го тура РПЛ с "Зенитом" со счётом 2:1.
Фото: ФК "Зенит"