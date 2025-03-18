«Не думал ли я получить российские гражданство в будущем? Никогда не приходило это в голову. Да, я здесь нахожусь уже очень много времени, 6 лет, и чувствую себя в целом комфортно. Если появится какая-то возможность, я подумаю, переговорю с семьей, а дальше уже только Бог знает», — заявил Кайо Metaratings.
Кайо начал свою карьеру в «Краснодаре» в июле 2019 года, перейдя из «Санта-Клары» за 3 миллиона евро. За это время он провёл 117 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 1,5 миллиона евро.
Кайо — о российском гражданстве: если появится возможность, обсудим с семьей
Защитник «Краснодара» Кайо прокомментировал возможное получение российского гражданства.
Фото: ФК "Краснодар"