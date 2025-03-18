Защитник "Ахмата" Богосавац: Самородов хороший футболист, но еще рано говорить, станет ли он звездой РПЛ

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац отметил, что хотя нападающий Максим Самородов проявляет себя хорошо, говорить о его становлении звездой РПЛ еще рано.

Фото: ФК "Ахмат"





Максим Самородов стал игроком «Ахмата» летом 2024 года, перейдя из казахстанского клуба «Актобе» за 1 миллион евро. В Российской Премьер-Лиге 22-летний нападающий провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,2 миллиона евро. «Сможет ли Самородов стать звездой российского чемпионата? Еще рано говорить про это. Самородов — очень хороший футболист, быстрый. В матче с «Химками» у него тоже был момент, чтобы забить. Но говорить о том, что он будет звездой, еще рановато», — заявил Богосавац « Матч ТВ ».Максим Самородов стал игроком «Ахмата» летом 2024 года, перейдя из казахстанского клуба «Актобе» за 1 миллион евро. В Российской Премьер-Лиге 22-летний нападающий провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,2 миллиона евро.