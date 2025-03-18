«Сможет ли Самородов стать звездой российского чемпионата? Еще рано говорить про это. Самородов — очень хороший футболист, быстрый. В матче с «Химками» у него тоже был момент, чтобы забить. Но говорить о том, что он будет звездой, еще рановато», — заявил Богосавац «Матч ТВ».
Максим Самородов стал игроком «Ахмата» летом 2024 года, перейдя из казахстанского клуба «Актобе» за 1 миллион евро. В Российской Премьер-Лиге 22-летний нападающий провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,2 миллиона евро.
Защитник "Ахмата" Богосавац: Самородов хороший футболист, но еще рано говорить, станет ли он звездой РПЛ
Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац отметил, что хотя нападающий Максим Самородов проявляет себя хорошо, говорить о его становлении звездой РПЛ еще рано.
Фото: ФК "Ахмат"