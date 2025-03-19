"Цель "Краснодара" – чемпионство в этом сезоне, мы все этого хотим. Идем к этой цели, верю, что у нас всё получится. "Спартак" и "Зенит"? Мы не боимся их, мы – "Краснодар", - цитирует Олусегуна "РБ Спорт".
По итогам 21 сыгранного тура "Краснодар" единолично возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. "Быки" набрали 46 очков и опережают московский "Спартак" и петербургский "Зенит", идущие на второй и третье позиции соответственно, на три балла. До конца текущего розыгрыша чемпионата России командам осталось провести по девять матчей.
30 марта краснодарская команда примет на своем поле воронежский "Факел" в рамках 22-го тура.
Олусегун: цель "Краснодара" - чемпионство. Мы не боимся "Спартак" и "Зенит"
Вингер "Краснодара" Олакунле Олусегун заявил, что команда не боится конкурентов.
Фото: ФК "Краснодар"