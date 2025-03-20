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Капитан сборной Гренады - о погоде в Москве: было очень холодно, мы купили шапки, шарфы

Капитан сборной Гренады Доррел Пьер высказался о погодных условиях в Москве.
Фото: РФС
"Москва прекрасный и красивый город. Погода во время матча? Было очень холодно, плюс практически весь матч шел дождь, а потом пошел град. Мы купили немного теплых вещей, кто-то шапки, кто-то шарфы", - цитирует Пьера "СЭ".

Вчера, 19-го марта, национальная команда Гренады потерпела поражение от сборной России в товарищеском матче со счетом 0:5. Артем Дзюба в этой встрече забил 31-й мяч в составе сборной России и стал рекордсменом по этому показателю.

На данный момент Россия располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Гренады располагается на 174-й строчке.

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