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"СЭ": Мирзов чуть не подрался с Садыговым из-за задержек зарплат в "Химках"

По информации СМИ, у футболистов подмосковных "Химок" продолжает нарастать недовольство по поводу выплат заработной платы.
Фото: ФК "Химки"
Сообщается, что 15 марта после матча "Химок" с грозненским "Ахматом" в 21-м туре РПЛ (1:1) в раздевалке подмосковной команды чуть не случилась драка.

Нападающий Илья Садыгов, сын главного инвестора клуба, попытался объяснить, что ситуация тяжелая, нужно потерпеть и войти в положение. Однако не все игроки готовы принять эту позицию. Их озабоченность выразил полузащитник Резиуан Мирзов, который в жесткой манере стал отвечать Садыгову. Дело едва не закончилось дракой, но ситуацию удалось уладить.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что задержка зарплаты в "Химках" перед футболистами, тренерами и администраторами достигла трех месяцев, а премиальные в текущем сезоне ни разу не выплачивались.

После 21-го тура РПЛ "Химки" с 20-ю очками занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

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