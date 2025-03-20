Колосков: рекорд Дзюбы нельзя сравнивать с достижением Блохина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о достижении Артема Дзюбы, который в матче против Гренады (5:0) забил 31-й гол за сборную России и стал ее лучшим бомбардиром в истории.

Фото: РФС





Напомним, что в матче против Гренады Артем «Признаю ли я рекорд Дзюбы? А куда деваться? Статистика есть статистика. Кто бы что ни говорил, рекорд остается на бумаге. Но как быть с рекордом Олега Блохина? Нельзя сравнивать. Это другая история. Две разные формации. Есть сборная СССР и есть сборная России . Как ориентир — да, имел бы в виду 42 гола Блохина в сборной СССР. К этому надо стремиться», — заявил Колосков « РБ Спорт ».Напомним, что в матче против Гренады Артем Дзюба установил новый рекорд по количеству голов за национальную сборную России, обогнав Александра Кержакова. Дзюба выступает за команду с 2011 года. За это время он провел 56 матчей под руководством различных тренеров: Дика Адвоката, Фабио Капелло, Леонида Слуцкого, Станислава Черчесова и Валерия Карпина.