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Угальде назвал главную трудность после перехода в "Спартак"

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде признался, что главной сложностью в России для него стало языковое барьер.
Фото: ФК "Спартак"
«Общение немного затруднено, потому что в России мало говорят по-английски, только по-русски. Когда мне нужно пойти к стоматологу или сделать какие-то другие дела, клуб помогает мне и предоставляет переводчика», — цитирует Угальде Press Reader.

Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» зимой 2024 года, перейдя из «Твенте» за 13 миллионов евро. За это время он сыграл 41 матч, в которых забил 18 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 15 миллионов евро.

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