«Если футбольные федерации России и Китая договорятся провести между собой матч, то это будет неплохая интересная игра. Но у сборной Китая есть свои игры. Следующее окно на паузы сборных у Китая уже расписано. Сейчас сборной России сложно искать соперников, потому что многие и так играют официальные матчи в паузы на матчи сборных», — отметил Веретенников Metaratings.
Олег Веретенников стал частью тренерского штаба Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа» 7 января 2025 года. Ранее они уже работали вместе, с 2019 по 2022 год, когда он был ассистентом Слуцкого в казанском «Рубине». Для Веретенникова это будет первый опыт работы тренером за пределами России.
Веретенников: матч между сборными России и Китая будет интересным
Тренер «Шанхай Шэньхуа» Олег Веретенников поделился мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и Китая.
Фото: ФК "Шанхай Шеньхуа"