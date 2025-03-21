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Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров может продолжить карьеру в Италии

Центральный полузащитник московского "Спартака" привлёк интерес со стороны итальянских клубов.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Российский полузащитник "Спартака" Наиль Умяров может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает "Евро-футбол", интерес к футболисту проявляют клубы из Италии. По данным источника, официального обращения в "Спартак" по поводу трансфера пока не поступало.

Наиль Умяров является воспитанником Академии "Чертаново". За "Спартак" он выступает с января 2019 года. В текущем сезоне в активе 24-летнего опорника 23 матча за красно-белых в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился одним забитым мячом.

Контракт Умярова со "Спартаком" рассчитан до конца сезона 2025/26. Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

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