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Стало известно, когда Дзюба вернётся к тренировкам "Акрона" после рекорда в сборной России

В "Акроне" рассказали, когда ожидают возвращения в команду нападающего Артёма Дзюбы, который впервые с 2021 года был вызван в сборную России.
Фото: официальный сайт РФС
Досрочно покинувший сбор национальной команды России нападающий "Акрона" Артём Дзюба вернётся в расположение клуба. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, возвращение Дзюбы к тренировкам с основной командой запланировано на среду, 26 марта, когда "Акрон" начнёт подготовку к матчу с "Ростовом" в рамках 22-го тура РПЛ.

Напомним, сборная России разгромила сборную Гренады (5:0) в товарищеском матче, а Артём Дзюба вышел на поле с капитанской повязкой и забил один из мячей. Гол в ворота Замбии стал для Дзюбы 31-м в составе национальной команды, что сделало его лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Источник: "Матч ТВ"

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