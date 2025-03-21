Стало известно, когда Дзюба вернётся к тренировкам "Акрона" после рекорда в сборной России

В "Акроне" рассказали, когда ожидают возвращения в команду нападающего Артёма Дзюбы, который впервые с 2021 года был вызван в сборную России.

Фото: официальный сайт РФС





Напомним,



Источник: " Досрочно покинувший сбор национальной команды России нападающий "Акрона" Артём Дзюба вернётся в расположение клуба. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, возвращение Дзюбы к тренировкам с основной командой запланировано на среду, 26 марта, когда "Акрон" начнёт подготовку к матчу с "Ростовом" в рамках 22-го тура РПЛ.Напомним, сборная России разгромила сборную Гренады (5:0) в товарищеском матче, а Артём Дзюба вышел на поле с капитанской повязкой и забил один из мячей. Гол в ворота Замбии стал для Дзюбы 31-м в составе национальной команды, что сделало его лучшим бомбардиром в истории сборной России.Источник: " Матч ТВ