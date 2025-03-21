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Агент полузащитника "Зенита" Васильева рассказал о восстановлении футболиста после травмы

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Дмитрия Васильева, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.
Фото: ФК "Зенит"
"Не хочу комментировать ситуацию вокруг травмы Дмитрия Васильева раньше времени, пусть восстановится. Но восстановление подходит к концу, всё хорошо", - цитирует агента "Чемпионат".

В сезоне-2024/2025 Дмитрий Васильев принял участие в 8-ми матчах за петербургский "Зенит" и отметился 2-мя забитыми голами. Рыночная стоимость 20-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро, контракт игрока с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.

После 21-го сыгранного тура сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками.

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