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Гришин - о Кисляке: можно сыграть один сезон, как Глушенков, а сейчас его в "Зените" не видно

Российский тренер Александр Гришин высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ФК "Зенит"
"Все видят, что Кисляк хорошо играет в ЦСКА и стал системообразующим футболистом команды. Но молодому футболисту не надо давать много авансов. Он сыграл не так много. Давайте подождём, когда Матвей сыграет два сезона за ЦСКА. Можно сыграть один сезон, как Глушенков, а сейчас мы его в "Зените" не видим", - цитирует Гришина "Чемпионат".

В этом сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с "армейцами" действует до конца сезона-2027/2028.

По итогам прошлого сезона Максим Глушенков стал лучшим ассистентом чемпионата России и в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит". В текущем сезоне нападающий принял участие в 17-ти встречах за сине-бело-голубых во всех турнирах и отметился 10-ю забитыми голами и 2-мя результативными передачами.

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