"Давайте не будем так говорить. Лучший бомбардир — да. А насчет лучшего нападающего, скажем так, это больше вкусовщина. Было много хороших форвардов, и, надеюсь, еще будет. Тут это сравнение бессмысленно", - приводит слова Билялетдинова "СЭ".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба 9 марта стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а 19 марта - лучшим бомбардиром в истории сборной России. В обоих случаях форвард опередил Александра Кержакова.
В текущем сезоне Дзюба в составе "Акрона" провёл 15 официальных матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Кроме того, нападающий впервые за 4 года принял участие в игре в составе сборной России.
"Это вкусовщина". Билялетдинов отказался называть Дзюбу лучшим нападающим России в XXI веке
Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился своим мнением, считает ли он нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу лучшим форвардом XXI века.
Фото: РФС