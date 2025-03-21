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"Это вкусовщина". Билялетдинов отказался называть Дзюбу лучшим нападающим России в XXI веке

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился своим мнением, считает ли он нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу лучшим форвардом XXI века.
Фото: РФС
"Давайте не будем так говорить. Лучший бомбардир — да. А насчет лучшего нападающего, скажем так, это больше вкусовщина. Было много хороших форвардов, и, надеюсь, еще будет. Тут это сравнение бессмысленно", - приводит слова Билялетдинова "СЭ".

36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба 9 марта стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а 19 марта - лучшим бомбардиром в истории сборной России. В обоих случаях форвард опередил Александра Кержакова.

В текущем сезоне Дзюба в составе "Акрона" провёл 15 официальных матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Кроме того, нападающий впервые за 4 года принял участие в игре в составе сборной России.

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