При этом в заявку африканской сборной не попали главные звезды, которые выступают в клубах из топ-5 лиг Европы. В частности, речь идёт про нападающего английского "Лестера" Патсон Дака, который в 35 матчах за национальную команду забил 12 голов, про вингера итальянского "Лечче" Ламека Банды, опорного полузащитника итальянского "Кальяри" Кингстона Мутандвы.
Кроме того, в матче не сыграет бывший нападающий "Спартака-2" и шотландского "Рейнджерс" Фэшн Сакала.
Товарищеский матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Звёзды сборной Замбии из АПЛ и Серии А не сыграют против России
Сборная Замбии опубликовала имена футболистов, которые 25 марта в Москве примут участие в товарищеском матче со сборной России.
Фото: сборная Замбии по футболу