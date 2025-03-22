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Безбородов отреагировал на информацию о том, что может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Футбольный судья Владислав Безбородов отреагировал на опубликованную в СМИ информацию о том, что может стать подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.
Фото: ФК "Динамо" Москва
— Можете подтвердить или опровергнуть?

— Ничего об этом не знаю.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский арбитр Владислав Безбородов может стать подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве - он, якобы, брал деньги с представителей сразу двух команд, встречу которых должен был обслуживать.

Напомним, 52-летний судья до конца сезона-2024/25 отстранен от работы на матчах, которые проводятся под эгидой Российского футбольного союза. Причиной отстранения стало нарушение морально-этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие, перед чем стало известно об написании Безбородовым в социальной сети комментариев с обсуждением решений своих коллег.

Источник: "Матч ТВ"

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