Безбородов отреагировал на информацию о том, что может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Футбольный судья Владислав Безбородов отреагировал на опубликованную в СМИ информацию о том, что может стать подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

Фото: ФК "Динамо" Москва

— Можете подтвердить или опровергнуть?



— Ничего об этом не знаю.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский арбитр Владислав Безбородов может стать подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве - он, якобы, брал деньги с представителей сразу двух команд, встречу которых должен был обслуживать.



Напомним, 52-летний судья до конца сезона-2024/25 отстранен от работы на матчах, которые проводятся под эгидой Российского футбольного союза. Причиной отстранения стало нарушение морально-этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие, перед чем стало известно об написании Безбородовым в социальной сети комментариев с обсуждением решений своих коллег.



Источник: — Ничего об этом не знаю.Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский арбитр Владислав Безбородов может стать подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве - он, якобы, брал деньги с представителей сразу двух команд, встречу которых должен был обслуживать.Напомним, 52-летний судья до конца сезона-2024/25 отстранен от работы на матчах, которые проводятся под эгидой Российского футбольного союза. Причиной отстранения стало нарушение морально-этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие, перед чем стало известно об написании Безбородовым в социальной сети комментариев с обсуждением решений своих коллег.Источник: "Матч ТВ"