- Игроки "Химок" профессионалы, и они понимают, что, работая на тренировках, они работают, в том числе на себя, а не только на турнирную таблицу. Насчет обстановки в команде комментировать нечего. Я свидетельством тяжелой обстановки в команде не располагаю. У нас идет обычный рабочий процесс, сейчас пауза для сборных, поэтому игроки получили выходной.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что игроки подмосковных "Химок" после матча 21-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1) получили пять выходных дней из-за напряженной обстановки, сложившейся внутри команды в связи с задержкой зарплаты.
"Химки" набрали 20 очков по итогам 21 сыгранного тура российской Премьер-лиги и находятся на 11-м месте в турнирной таблице. От зоны переходных матчей красно-черных отделяет на данный момент два балла.
29 марта подмосковная команда примет дома "Пари НН" в рамках 22-го туре чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
В "Химках" прокомментировали слухи о напряженной обстановке в команде
Руководитель пресс-службы "Химок" Евгений Дзичковский опроверг информацию о тяжелой обстановке в клубе.
Фото: ФК "Химки"