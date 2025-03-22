"Матч с Замбией очень важен для России. В той ситуации, в которой оказалась команда, важно играть в любых матчах, ценить каждую возможность и футболистам, и болельщикам. Я думаю, что все будут смотреть за игрой. Мы рады приехать в Москву и получить этот опыт", - сказал Кангва в эфире "Матч ТВ".
Кингз Кангва, играющий на позиции полузащитника, защищал цвета тульского "Арсенала" с 2019 по 2022 год. Всего в составе российской команды африканский хавбек провел 55 матчей во всех соревнованиях, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и девять голевых передач.
Во вторник, 25 марта, сборная России примет на своем поле команду Замбии. Товарищеская игра пройдет на стадионе "Динамо" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Кангва: сборная Замбии рада приехать в Москву и получить этот опыт
Игрок сборной Замбии Кингз Кангва поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи с национальной командой России.
Фото: ФК "Арсенал" Тула