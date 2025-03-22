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Отец Севикяна: в "Ференцвароше" ждут Эдгара и рассчитывают на него

Мартирос Севикян, отец арендованного "Локомотивом" вингера Эдгара Севикяна, заявил, что венгерский "Ференцварош" рассчитывает на игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
- Я могу сказать про "Ференцварош", что они его ждут и на него рассчитывают! Что касается "Локомотива", у меня нет никакой информации, и думаю, что ещё рано об этом говорить. Мы никуда пока не торопимся. Эдгар сегодня — игрок "Локомотива", и у него все мысли только о том, чтобы помочь команде. Что будет дальше — покажет время.

Эдгар Севикян, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, выступает за московский "Локомотив" на правах аренды, перейдя из "Ференцвароша" осенью прошлого года. Арнедное соглашение рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа 23-летнего футболиста сборной Армении. Контракт футболиста с венгерским клубом действует до июня 2028 года.

В составе "железнодорожников" вингер принял участие в 16 матчах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает Севикяна в 2,5 миллиона евро.

Источник: Sport24

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