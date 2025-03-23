"Я бы не сказал, что "Локомотив" в последнем матче выглядел как-то очень хорошо. "Локомотив" и "Динамо" смотрелись неплохо, но не более того. "Локомотив" просто оказался лучше готов физически. Буду рад, если ошибусь, но пока "Локомотив" не выглядит как претендент на призовые места", - цитирует Колоскова Metaratings.
После 21-го сыгранного тура московский "Локомотив" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 12-е место с 19-ю очками в своем активе.
Команда Михаила Галактионова примет на своем поле грозненский "Ахмат" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Колосков: "Локомотив" не выглядит как претендент на призовые места
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"