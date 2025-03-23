— У вас успешный сезон, рекорд по "сухим" матчам, чемпионская гонка. Давит ли все это?
— Нет, абсолютно не давит. Отношусь к этому нормально, - цитирует Агкацева "Матч ТВ".
После 21-го сыгранного тура "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками и опережает московский "Спартак" на три очка. В 22-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле воронежский "Факел".
Станислав Агкацев в этом сезоне провел за "быков" во всех турнирах 25 матчей, пропустил 19 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 14-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего вратаря в 5 миллионов евро.
Голкипер "Краснодара" Агкацев заявил, что на него не давит чемпионская гонка
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"