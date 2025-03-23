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Веретенников: чувствуется, что "Динамо" не хватает Тюкавина

Бывший российский футболист Олег Веретенников высказался о травме нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Чувствуется, что "Динамо" не хватает Тюкавина, несмотря на то, что в этом сезоне Константин не забивал так много, как в прошлом. Он приносил огромную пользу, так что его сейчас не хватает "Динамо", - цитирует Веретенникова Metaratings.

Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, форвард перенес операцию на крестообразных связках колена.

В этом сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей 3 голевые передачи. После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками.

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