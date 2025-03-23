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Ерохин: Вендел заряжен и готов помогать "Зениту" дальше

Нападающий "Зенита" Александр Ерохин высказался о дисквалификации Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Хочется, чтобы все проходило в спортивной борьбе, в азарте и какие-то околофутбольные вещи не проявлялись, уходили подальше. Мы все Вендела в этой ситуации поддержали. По его работе и отношению видно, что он заряжен и готов помогать команде дальше", - цитирует Вендела "СЭ".

Напомним, что петербургский "Зенит" одержал победу над воронежским "Факелом" в 20-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за демонстрирование болельщикам оскорбительного жеста.

После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43-мя набранными очками и отстает от "Краснодара" на три очка. В 22-м туре чемпионата России петербуржцы примут на своем поле "Рубин".

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