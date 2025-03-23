- Дзюба забил 31 гол за сборную России. Теперь он лучший. Но с кем он играл-то? С какими-то папуасами. Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьет! Даже не слышал о такой стране, как Гренада.
Напомним, 36-летний нападающий "Акрона" Артем Дзюба был вызван в сборную России впервые с 2021 года на товарищеский матч с Гренадой. Форвард отличился на 43-й минуте игры, забив свой 31-й гол, и единолично возглавил список лучших бомбардиров национальной команды за всю ее историю.
В ближайший вторник команда Валерия Карпина встретится с Замбией. Контрольный поединок пройдет на стадионе "Динамо" в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.
Источник: "Чемпионат"
Желудков: Дзюба играл с какими-то папуасами. Можно прислать кенгуру или пингвинов, им он по три забьет
Ветеран "Зенита" Юрий Желудков отреагировал на рекорд по голам в составе сборной России форварда Артема Дзюбы.
Фото: сборная России