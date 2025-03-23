Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Уфа
0 - 6 0 6
БалтикаЗавершен
Сочи
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
6 - 1 6 1
АрменияЗавершен
Венгрия
0 - 3 0 3
ТурцияЗавершен
Шотландия
0 - 3 0 3
ГрецияЗавершен
Исландия
1 - 3 1 3
КосовоЗавершен
Словения
1 - 0 1 0
СловакияЗавершен
Сербия
2 - 0 2 0
АвстрияЗавершен
Ирландия
1 - 1 1 1
Болгария2 тайм
Бельгия
2 - 0 2 0
Украина2 тайм
Германия
3 - 2 3 2
Италия2 тайм
Португалия
2 - 2 2 2
Дания2 тайм
Франция
1 - 0 1 0
Хорватия2 тайм
Испания
2 - 2 2 2
Нидерланды2 тайм

Желудков: Дзюба играл с какими-то папуасами. Можно прислать кенгуру или пингвинов, им он по три забьет

Ветеран "Зенита" Юрий Желудков отреагировал на рекорд по голам в составе сборной России форварда Артема Дзюбы.
Фото: сборная России
- Дзюба забил 31 гол за сборную России. Теперь он лучший. Но с кем он играл-то? С какими-то папуасами. Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьет! Даже не слышал о такой стране, как Гренада.

Напомним, 36-летний нападающий "Акрона" Артем Дзюба был вызван в сборную России впервые с 2021 года на товарищеский матч с Гренадой. Форвард отличился на 43-й минуте игры, забив свой 31-й гол, и единолично возглавил список лучших бомбардиров национальной команды за всю ее историю.

В ближайший вторник команда Валерия Карпина встретится с Замбией. Контрольный поединок пройдет на стадионе "Динамо" в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится