"Я даже не знаю, как на это реагировать. Я ему сказал: "Зачем вы так говорите? Куда ни посмотришь, везде про этот "Ювентус". Смог бы Писарев тренировать "Ювентус"? Конечно, и "Барселону" тоже", - цитирует Осипенко "Чемпионат".
Ранее российский тренер Николай Писарев заявил, что Максим Осипенко является современным центральным защитником и назвал его "готовым усилением" для итальянского "Ювентуса".
Вчера, 23 марта, "Ювентус" объявил об увольнении с поста главного тренера команды итальянского специалиста Тьяго Мотты. Его место занял хорват Игор Тудор, который заключил с туринцами контракт до конца сезона.
Осипенко: Писарев смог бы тренировать "Ювентус", и "Барселону" тоже
Центральный защитник "Ростова" и сборной России Максим Осипенко ответил на слова тренера Николая Писарева о готовности футболиста усилить "Ювентус".
Фото: официальный сайт РФС