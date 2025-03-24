"Дождались. Мы уже, конечно, не верили, думали, шансов нет. Когда мы узнали (о вызове Артема в сборную), мы не поверили. Спасибо всем огромное, сборной, всем, кто поверил и вызвал его. Это же не только для него гордость, его достижение, но и для всего российского футбола", - приводит слова Светланы Дзюбы "Матч ТВ".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба получил вызов для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе национальной команды. В его рамках форвард 19 марта (впервые за 4 года) принял участие в товарищеском матче с командой Гренады, в котором ему удалось забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.
Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол), а также самым возрастным автором забитого гола в составе российской сборной.
Мама Дзюбы - о сыне в сборной: это гордость и достижение для всего российского футбола
Светлана Дзюба, мать нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы, высказалась о вызове своего сына в сборную России.