«Карпин мне объяснил эту ситуацию. Он сказал: «Я хотел показать, что я взрослый дядя. Понимая, что будет очень много вопросов, что я лично не хочу дать Артёму побить рекорд». Он сказал, что эта идея пришла в голову лично ему, он с ней обратился, условно, в РФС: «Я хочу позвать Дзюбу». На что от руководителей, Митрофанова и Дюкова, получил ответ: «Если ты считаешь нужным его звать — зови, никаких препятствий нет», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат».
После назначения Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России летом 2021 года, Артем Дзюба не получал вызова в национальную команду вплоть до марта 2025 года. За это время он делил первое и второе место с Александром Кержаковым по количеству забитых голов за сборную России.
В товарищеском матче против Гренады Артем Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды. После этой игры 36-летний нападающий покинул расположение команды, и матч с Замбией Россия проведет без него.
В текущем сезоне Дзюба провёл 15 матчей за «Акрон», в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет 1,8 миллиона евро.
Гурцкая раскрыл детали вызова Дзюбы: Карпин хотел показать, что он взрослый дядя
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свое решение пригласить нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на сбор национальной команды.
Фото: РФС