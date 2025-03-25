«У Кордобы масса сильных сторон. Во-первых, это ведение единоборств, которые никто в РПЛ так не ведет, может быть, за исключением Артема Дзюбы. Если сравнивать процент выигранных единоборств, то у Дзюбы где-то рядом. Также Кордоба отличается игрой на втором этаже, ударом из-за штрафной, ударом в касание в штрафной, позицией. Джон — нападающий, у которого практически нет слабых сторон. По моему мнению, лучший нападающий нашей лиги», — заявил Гасилин «Матч ТВ».
Джон Кордоба, нападающий «Краснодара», стал частью команды летом 2021 года, перейдя из «Герты» за 20 миллионов евро. С тех пор он провёл 107 матчей, в которых забил 55 мячей и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего форварда составляет 14 миллионов евро.
После 21-го тура «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков. 30 марта «быки» сыграют на домашнем стадионе «Краснодар» против воронежского «Факела».
Гасилин: у Кордобы нет слабых сторон — лучший нападающий РПЛ
Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высоко оценил игру форварда «Краснодара» Джона Кордобы, назвав его сильнейшим нападающим Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"