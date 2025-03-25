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Кангва: футболисты из Замбии хотят играть в России

Экс-игрок тульского "Арсенала" Кингс Кангва рассказал о желании футболистов из Замбии играть в России.
Фото: GETTY IMAGES
"Футболисты из Замбии хотят играть в России. Они ищут возможность, чтобы попасть сюда. Надеюсь, в скором времени кто-то из них сможет получить свой шанс", - цитирует Кангва "Чемпионат".

Сегодня, 25-го марта, сборная России примет на "ВТБ Арене" национальную команду Замбии, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Замбия в этом рейтинге занимает 87-е место.

Напомним, что замбийский футболист Кингс Кангва ранее выступал за тульский "Арсенал".

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