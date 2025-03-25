"Мальчишка молодец, он работает, профессионально ко всему относится, и видно, что на каждый матч он выходит собранный. Ему доверяют. Думаю, что уход Зделара из ЦСКА сыграл свою роль. Парень прогрессирует, и по нему видно, что он молодец, я желаю ему только удачи", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
В сезоне-2024/25 полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк всего 21 раз появился на поле в официальных матчах, забил в ворота соперников 2 гола, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу, получил 5 предупреждений. Кроме того, 19 марта 19-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Гренадой (5:0).
Действующее соглашение игрока с "армейским" клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кисляка составляет 4 миллиона евро.
"По нему видно, что он молодец". Радимов оценил игру Матвея Кисляка
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своим мнением о выступлении полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА